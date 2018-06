Банк Кипра добрался до центра Киева

Банк Кипра открывает новое отделение в Киеве. Как говорится в пресс-релизе банка, отделение находится по ул. Красноармейской, 1-3/2 в помещении бизнес-центра «Арена Сети»).

Как сообщалось, Банк Кипра, принадлежащий к Группе Bank of Cyprus, вышел на рынок Украины в конце 2008 года и имеет успешные показатели.

«Сегодняшнее официальное открытие (1 октября. –Ред.) является чрезвычайно важным событием для Группы, поскольку подчеркивает наши долговременные обязательства по перспективному рынку Украины», – отметил председатель правления Группы Bank of Cyprus Андреас ЭЛИАДЕС, выступая на торжественном открытии отделения.

А.ЭЛИАДЕС также отметил высокую квалификацию персонала банка. По его словам, «крепкие культурные связи и долговременные отношения Эллинизма с Украиной прокладывают путь для деловых и экономических связей между нами».

«Мы вышли на украинский рынок во время наихудшего мирового экономического кризиса за последние 70 лет, – подчеркнул председатель правления Группы. – И мы берем на себя обязательство способствовать процветанию Украины, ее народа, опираясь на уникальные связи, которые развиваются и укрепляются много лет”. По словам А.ЭЛИАДЕСА, сейчас “период очень осторожного и взвешенного управления и в то же время уникальной возможности для банка реорганизовать и расширить сеть во всех регионах Украины и быть готовыми к интенсивному росту, когда экономика выздоровеет».

В свою очередь, председатель правления ОАО «Банк Кипра» Владислав БАЙРАКА отметил, что “экономический кризис – это не только время потерь, но и время больших возможностей”. По его словам, активный выход Bank of Cyprus на украинский рынок следует рассматривать “не как локальное бизнес-задание, а как глобальную помощь Украине, нашей экономике, нашему народу».

Справочно (по данным пресс-релиза). В мае 2008 году Bank of Cyprus приобрел основной пакет акций (97,18%) украинского банка АБ «АвтоЗАЗбанк». Развитие банка иллюстрируется финансовыми показателями за 2008 год и последними результатами деятельности за 7 месяцев 2009 года. Прибыль в 2008 году (после налогообложения) возросла на 4% – до EUR 502 миллионов, что отвечает прибыли на собственный капитал, которая составляет 25,1%. Соотношение кредитов к депозитам составляет 90%. Соотношение безнадежных кредитов к общему объему кредитов – 3,8%. По состоянию на 30 июня 2009 года показатель адекватности капитала Группы составлял 12,4% и коэффициент капитала I уровня – 11,1%. Коэффициент основного капитала I уровня – 7,5%. В этом году Группа Bank of Cyprus отмечает свою 110-ю годовщину. Группа формирует международный профиль, усиливая присутствие в Греции, России, Великобритании, на Нормандских островах, в Австралии, Украине и Румынии. Группа Bank of Cyprus насчитывает почти 12000 работников во всем мире. Акции Банка котируются на Кипрской фондовой бирже (CSE) и на Афинской фондовой бирже.