ВР не будет рассматривать вопросы, которые требует Партия регионов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента 3 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сообщил в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«Я подписал распоряжение о том, что завтра в 10 часов должно состояться внеочередное заседание. Повестка дня состоит из трех вопросов: первый – кадровые назначения; второй – внесение изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности; и третий вопрос касается принятия решения в связи с обращением Генпрокуратуры по поводу дачи согласия на привлечение к уголовной ответственности и арест депутата ЛОЗИНСКОГО», - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель ВР подчеркнул, что заседание начнется с рассмотрения вопроса о кадровых назначениях.

В.ЛИТВИН не стал комментировать возможное блокирование Партией регионов трибуны и президиума Верховной Рады во время внеочередного заседания. "Ну, если они заблокируют, значит не хотят рассматривать этих вопросов, но очередность (вопросов) такая, как предложили депутаты, которые собрали 150 подписей. Если Партия регионов считала необходимым рассматривать другие вопросы и в другой последовательности, я думаю, что у них есть для этого возможность, ведь у них более 170 депутатов. Так что собрать подписи и сформулировать свою позицию, я думаю, для них много усилий не требуется», - пояснил он.

Сегодня Партия регионов заявила, что настаивает на принятии завтра на внеочередном заседании Верховной Рады закона о повышении минимальных зарплат и пенсий.

Как отмечается в заявлении, “в процессе работы оказалось, что правительство не намерено облегчать жизнь людей, а просто использует достигнутый на предыдущем заседании парламента компромисс для затягивания времени и реализации собственных узкопартийных интересов БЮТ. Поэтому Партия регионов не видит смысла продолжать принимать участие в этом процессе”.