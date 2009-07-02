МИД пояснил правила поездок в рамках приграничного движения с Польшей

Министерство иностранных дел Украины разъясняет правила поездок граждан в рамках малого приграничного движения с Польшей.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии МИД.

В частности, как говорится в комментарии, 1 июля 2009 года вступило в силу Соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Польша о правилах местного приграничного движения, подписанное в Киеве 28 марта 2008 года.

Настоящим документом предоставляется право на регулярное пересечение украинско-польской границы жителям приграничной зоны с целью пребывания в приграничной зоне другой Договорной Стороны по общественным, культурным или семейным причинам и по обоснованным экономическим причинам, которые, в соответствии с национальным законодательством государства другой Договорной Стороны, не признаются деятельностью, приносящей прибыль.

Приграничная зона - это территория двух государств - Украины и Польши, которая составляет 30 километров и больше.

Жители приграничной зоны - это лица, которые постоянно проживают в приграничной зоне не менее трех лет, что подтверждается соответствующим документом. Положение этого Соглашения распространяется также на супругов, несовершеннолетних и совершеннолетних детей, в том числе и усыновленных, которые остаются на иждивении лиц, определенных в соответствующих пунктах Соглашения, и несовершеннолетних и совершеннолетних детей, в том числе усыновленных, которые остаются на иждивении одного из родителей, даже если они постоянно проживают в приграничной зоне менее 3 лет.

В МИД отметили, что действие этого Соглашения распространяется на около 1,5 млн. граждан Украины, количество украинских населенных пунктов, которые подпадают под действие Соглашения, - 1545.

В соответствии с положениями Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Польша о правилах местного приграничного движения, документы, которые являются основанием для оформления разрешения на пересечение границы в пределах местного пограничного движения, это:

1) заявление-анкета на оформление документа на упрощенное пересечение границы;

2) две фотокарточки размером 3,5х4,5 см;

3) действительный проездной документ, который дает право на пересечение государственной границы (загранпаспорт);

4) документы, которые подтверждают факт постоянного проживания в приграничной зоне на протяжении периода не менее трех лет:

а) паспорт гражданина Украины;

б) справка о постоянном местожительстве, выданная компетентным органом Украины;

5) документы, которые подтверждают наличие обоснованных оснований для частого пересечения границы в рамках местного приграничного движения.

Согласно Договору, компетентными органами, уполномоченными принимать заявления для оформления разрешений на пересечение границы в пределах местного приграничного движения и выдавать такие разрешения для жителей пограничной зоны на территории Украины, являются:

а) Консул Республики Польша во Львове;

б) Консул Республики Польша в Луцке.

В соответствии с положениями двустороннего Соглашения с Польшей, разрешение дает право его владельцу находиться в приграничной зоне (до 50 км.) до 60 дней каждый раз с даты пересечения границы, но в целом не более 90 дней на протяжении каждых 6 месяцев с даты первого пересечения границы.

С учетом действия Соглашений о малом приграничном движении между Украиной и Словакией, Украиной и Венгрией и между Украиной и Польшей, общее количество граждан Украины, на которых распространяется действие Соглашений, составляет около 4,5 млн. чел., отметили в МИД.

Также в министерстве подчеркнули, что внедрение механизма местного приграничного движения является одним из шагов на пути к безвизовому режиму поездок граждан Украины в страны - члены Европейского Союза.