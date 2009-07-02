Янукович думает, что Ющенко понял свою ошибку, но слишком поздно

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что «Наша Украина» должна отозвать своих министров из состава Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время рабочей поездки в Луганск, выражая свою позицию относительно требования Президента Виктора ЮЩЕНКО и возглавляемой им партии «Наша Украина» к народным депутатам-однопартийцам отозвать свои подписи под заявлением о создании парламентской коалиции.

По мнению лидера Партии регионов, такое решение В.ЮЩЕНКО и «Нашей Украины» является одним из поводов избежать ответственности за имеющуюся ситуацию в государстве и отстраниться от правительства и премьер-министра.

«Если такое решение принимается, то в таком случае необходимо отозвать своих министров», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, прибавив, что «быть в оппозиции и одновременно хотеть, чтобы там (в правительстве – УНИАН) были министры «Нашей Украины», является вообще непонятными решениями и действиями».

Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, сегодня В.ЮЩЕНКО понял свои прежние ошибки, когда дважды вносил кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на пост премьер-министра.

«Но уже поздно. Ему надо было думать об этом раньше», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что «сейчас принимать такие решения смешно».