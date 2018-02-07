В МИД заявили о согласовании с Венгрией путей урегулирования языкового вопроса

С венгерской стороной была достигнута договоренность о начале совместного пограничного контроля и развитии пограничной инфраструктуры.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили о согласовании с венгерскими представителями путей урегулирования «языкового вопроса» в образовательных учреждениях Закарпатья.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар сообщил в микроблоге Twitter по результатам своей поездки в Закарпатскую область.

«С осторожным оптимизмом можно сказать, что длительные переговоры с венгерской стороной завершились согласованием ключевых позиций: о путях урегулирования «языкового вопроса», начале совместного пограничного контроля, развитии пограничной инфраструктуры. Шаг за шагом к нормальности», - написал Боднар.

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Новым законом «Об образовании», который вступил в силу 28 сентября 2017 года, в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский. Право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, на обучение на родном языке реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего нацменьшинства наряду с государственным языком. В то же время языковые положения закона (ст. 7) вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии. Согласно заключению Венецианской комиссии, обнародованному 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положения языковой статьи.

Министерство образования и науки предложило три варианта имплементации ст. 7 закона «Об образовании» относительно языка обучения в Украине, которые будут прописаны в законе «Об общем среднем образовании». Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Верховной Рады весной.