Обыск НАБУ в Минюсте ставит под угрозу иск в ЕСПЧ против "Роснефти" - Петренко
По словам Петренко, обыск проводился в офисе правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ, где находятся материалы по искам Украины против России.
Министерство юстиции планировало подать до 19 декабря иск в Европейский суд по правам человека против "Роснефти" о нанесении ущерба украинскому государству, но такая инициатива под угрозой из-за проведенного обыска НАБУ.
Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире телеканала ICTV.
По его словам, ведомство оценило ущерб, который "Роснефть" и ее филиалы причинили Украине путем незаконного захвата имущества в 700 млн грн.
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"Министерство юстиции и офис уполномоченного готовили иск против российской компании "Роснефть" на 700 млн грн ущерба, причиненного государству незаконным захватом имущества этой компанией и ее дочерними структурами в Украине... Таким предписанием ставятся под угрозу наши дела против России, речь идет о том, что таким предписанием, которым судья постановил, что изъять документы необходимо до 15 декабря, а мы собирались подать иск против "Роснефти" до 19 декабря фактически подрывается возможность иска против российской компании", – сказал он.
По словам Петренко, обыск проводился в офисе правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ, где находятся материалы в отношении исков Украины против России, на которые самым ЕСПЧ наложен гриф “секретно”.
"Среди огромного количества пунктов того, что судья хочет изъять из этого офиса, есть один пункт: изъятие оригиналов документов, а именно, заявлений и материалов дел, находящихся на рассмотрении в ЕСПЧ, где одной из сторон выступало государство Украина за период с 1 января 2013 года по настоящее время", -сказал министр.
Он добавил, что распоряжение об изъятии документов сейчас находится в Минюсте на исполнении.
Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура сегодня начала уголовное производство после поступления соответствующего заявления заместителя министра юстиции.
По словам пресс-секретаря ГПУ Андрея Лысенко, в ГПУ поступило заявление об уголовном правонарушении за подписью заместителя министра юстиции. В заявлении указывается на проведение детективами Национального антикоррупционного бюро Украины обыска в помещении кабинета №413 Министерства юстиции Украины по адресу: ул. Архитектора Городецкого, 13 в г. Киеве. В заявлении также указывается на то, что обыск был проведен в нарушение требований УПК, а в действиях соответствующих должностных лиц НАБУ усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины.
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По данному факту Генпрокуратурой внесены данные в Единый реестр досудебных расследований и начато производство.
Первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая заявила, что сегодня утром сотрудники НАБУ «незаконно провели обыск» в здании Министерства юстиции.
По ее словам, «в 7:15 без постановления суда в здание Минюста ворвались сотрудники НАБУ, незаконно изъяли у уборщицы ключи от кабинетов и заперлись внутри».
Она отметила, что «когда в половине девятого на работу пришли сотрудники и потребовали через закрытую дверь решение суда или хоть какие-то документы, детективы НАБУ сбежали без каких-либо объяснений через черный ход».
Позже в Бюро заявили, что детективы проводили неотложные следственные действия (обыск) в служебном кабинете одного из чиновников Министерства юстиции.
Отмечалось, что неотложность следственного действия была обусловлена оперативной информацией о риске уничтожения документов, которые должны быть предоставлены Минюстом в рамках расследования детективами НАБУ уголовного производства.