НАБУ пришло с обыском в Министерство юстиции

Министерство юстиции заявляет о проведении Национальным антикоррупционным бюро обысков в ведомстве в пятницу. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая.

По ее словам "в 7:15 утра без постановления суда в здание Министерства юстиции ворвались сотрудники НАБУ".

"Незаконно изъяли у уборщицы ключи от кабинетов и заперлись в середине. Когда в 8:30 на работу пришли наши сотрудники и начали требовать через закрытые двери постановление суда, или хоть какие-то документы, детективы НАБУ скрылись без каких-либо объяснений через черный ход. Мы не знаем, какие документы были похищены в ходе этой провокации", - говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявляет о системном саботаже со стороны судебной системы во всех эпизодах так называемого «газового дела» и намерена отозвать свое ходатайство о проведении заочного расследования в отношении народного депутата Александра Онищенко, чтобы повторно направить его на рассмотрение суда.