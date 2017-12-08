ГПУ возбудила дело из-за обысков НАБУ в здании Минюста

Генеральная прокуратура Украины возбудила дело после заявления об уголовном правонарушении работников Национального антикоррупционного бюро, которые проводили обыски в здании Министерства юстиции. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

«В Генеральную прокуратуру Украины поступило заявление об уголовном правонарушении за подписью заместителя министра юстиции. В заявлении указывается на проведение детективами Национального антикоррупционного бюро Украины обыска в помещении кабинета №413 Министерства юстиции Украины по адресу: ул. Архитектора Городецкого, 13 в г. Киеве. В заявлении также указывается на то, что обыск был проведен в нарушение требований УПК, а в действиях соответствующих должностных лиц НАБУ усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины», - отметил Лысенко.

По его словам, по этому факту Генпрокуратурой внесены данные в Единый реестр досудебных расследований и начато производство.

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Как сообщал УНИАН, первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая заявила, что сегодня утром сотрудники НАБУ «незаконно провели обыск» в здании Министерства юстиции.

По ее словам, «в 7:15 без постановления суда в здание Минюста ворвались сотрудники НАБУ, незаконно изъяли в уборщицы ключи от кабинетов и заперлись внутри».

Она подчеркнула, что «когда в половине девятого на работу пришли сотрудники и потребовали через закрытую дверь решение суда или хоть какие-то документы, детективы НАБУ сбежали без каких-либо объяснений через черный ход».

Позже в Бюро заявили, что детективы проводили неотложные следственные действия (обыск) в служебном кабинете одного из чиновников Министерства юстиции. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечалось, что неотложность следственного действия было обусловлена оперативной информацией о риске уничтожения документов, которые должны быть предоставлены Минюстом в рамках расследования детективами НАБУ уголовного производства.