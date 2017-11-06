Военные не советовались с Львовской ОГА по поводу проверки призывников в городе – председатель ОГА

Председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка заявил, что военные не советовались с Львовской ОГА по поводу проверки документов молодежи призывного возраста, которая проходила во Львове.

Как сообщает пресс-служба Львовской ОГА, об этом сегодня в ходе аппаратного совещания заявил председатель Львовской ОГА Олег Синютка, комментируя событие, которое имело место в минувшие выходные во Львове в переулке Кривая Липа.

«Военные не советовались с Львовской ОГА по поводу проверки документов молодежи призывного возраста», - заявил председатель ОГА.

Вместе с тем он отметил, что если молодой человек уклоняется от службы в Вооруженных силах Украины, он должен иметь негативное восприятие в обществе.

«Молодой человек, который не хочет получать повестку, который уклоняется от службы в Вооруженных силах Украины, должен иметь однозначно негативное восприятие в обществе. Он не должен быть в различных сообществах, социальных сетях, «героем», который сделал что-то чрезвычайное - уклонился от службы. Он должен иметь общественное осуждение. Почему никто вслух не говорит о том, что он давно должен был быть в военкомате и пройти призывную комиссию», - подчеркнул Синютка.

Кроме того, председатель Львовской облгосадминистрации поручил правоохранительным органам провести расследование в отношении препятствования проверке одного из заведений, в которое военных и полицию не пустили на закрытую вечеринку для проверки документов у ребят призывного возраста.

«Это должно стать предметом публичной дискуссии. Нужна обществу армия, которая его защищает, или, возможно, нам нужны молодые люди, которые нарушают закон, избегают выполнения своего долга. Общество должно определиться: в первом случае будем иметь независимое государство с сильной армией, во втором - придет оккупант и будет нами управлять. Поэтому я призываю всех не оставаться в стороне», - добавил Синютка.

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Как передает корреспондент УНИАН, также сегодня во время брифинга во Львове военный комиссар Львовской области Александр Тищенко сообщил, что представители военных комиссариатов действовали в рамках закона во время событий в переулке Кривая Липа, подчеркнув, что «это не было запланированное мероприятие, военные прибыли по сообщению полиции».

По его словам, полиция проводила ни в ночном клубе мероприятия в рамках операции «Мигрант». Во время проверки документов полицейские обнаружили людей, которые находятся в базе данных лиц, уклоняющихся от призыва, и сообщили об этом военным комиссарам.

«Когда полиция обнаружила первое такое лицо, они сообщили нам и представители военных комиссариатов прибыли на место, обнаружили таких 12 человек и там же на месте комиссары выписали им повестки. Мы никуда не пытались ворваться и никто никого не задерживал. Все происходило в рамках законодательства. Такие мероприятия проводятся ежедневно. Полиция имеет списки уклонистов. Они сейчас по Львовской области проводят операцию «Мигрант» в отношении лиц, незаконно находящихся на территории Украины. При проведении таких операций, нарушений общественной безопасности, полиция обнаружила граждан, оказавшихся уклонистами от военной срочной службы», - отметил Тищенко.

Отвечая на вопрос журналистов по поводу сообщений о том, что военные минувшей ночью врывались на территорию Жовковского мужского монастыря и вручали повестки монахам, Тищенко заявил, что это не соответствует действительности и является вражеской «пропагандой».

«Не было такого, это пропаганда», - отметил Тищенко.

Информацию о том, что военные во Львовской области насильно вручали повестки монахам, на своей странице Facebook опроверг настоятель львовского гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла, глава Центра военного капелланства Львовской архиепархии УГКЦ отец Степан Сус.

«Информация о том, что военные комиссариаты начали насильно вручать повестки в армию монахам, в частности из Ордена Святого Василия Великого (Жовковский монастырь) не соответствует действительности. Не поддавайтесь провокациям», - написал о. Степан Сус.

По информации военного комиссара Львовской области этой осенью на срочную службу из Львовской области должны призвать 700 юношей. В то же время в области насчитывается 15 тыс. человек, уклоняющихся от призыва.

Как сообщал УНИАН, по информации пользователей соцсетей, в ночь на 4 ноября, в центре Львова военные вместе с полицией устроили облаву на молодых людей призывного возраста. Несколько десятков военных с работниками полиции заблокировали в центре старого города выходы из переулка Кривая Липа, где находится несколько популярных среди молодежи развлекательных заведений.

«Проезд Кривая Липа перекрыли военные. Проверяют документы у всех ребят призывного возраста. Отпускают только тех, кто имеет документы или студенческий при условии, что дневная форма обучения. Часть военных с полицией пытались прорваться в заведение Paradox», - написала на своей странице в Facebook студентка София Галан, которая стала очевидцем происшествия.

В то же время пресс-секретарь Главного управления Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская в комментарии УНИАН опровергла информацию об участии сотрудников полиции в ночном рейде.

Вечером 4 ноября в прямом эфире программы «Лицом к лицу с Олегом Синюткой» на ТРК «Львов» Синютка заявил, что он одобрительно относится к проведению рейдов с целью выявления молодых людей, которые уклоняются от призыва.

«Необходимо сначала выполнить свой долг и отслужить в армии, а потом развлекаться в клубах», - сказал Синютка.

Вместе с тем он не указал, по чьей инициативе был проведен ночной рейд во Львове, и кто именно его проводил.