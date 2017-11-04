Ночью в центре Львова правоохранители устроили облаву на призывников

Во Львове в ночь на субботу, 4 ноября, военные с полицией устроили облаву на студентов.

По сообщениям очевидцев, 4 ноября около 00:00 около 20 военных и несколько полицейских заблокировали популярный среди молодежи переулок Кривая Липа и начали проверку документов, передает «Zaхid.net»

По словам студентки, которая была на месте инцидента, Софии Галан, документы проверяли у ребят призывного возраста.

«Проезд Кривая Липа перекрыли военные. Проверяют документы у всех ребят призывного возраста. Отпускают только тех, кто имеет документы или студенческий при условии, что дневная форма обучения. Часть военных с полицией пытались прорваться в заведение Paradox», – написала она.

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Она также добавила, что полиция и военные были в бронежилетах и с масками на лицах. Правоохранители заявили, что «это у них какая-то операция».

Кроме того, Галан отметила, что военные пытались устроить проверку и внутри ночного клуба Paradox.

В свою очередь, пресс-секретарь Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская возразила участие полиции в этих событиях. В военном комиссариате Львовской области, который является организатором акции, пока не комментируют ночную облаву.

В тоже проведения облавы подтвердил руководитель Западного регионального медиацентра Минобороны Александр Поронюк.

«Если говорить юридическим языком, то разрешено все, что не запрещено законом. Знаете, военные выполняют не свои личные мероприятия, а мероприятия, касающиеся национальной безопасности. Ведь сейчас происходит призыв на национальную службу и многие люди добровольно пришли и выполняют свой долг, а другим надо дать для этого стимул. Поэтому, чтобы вовремя провести мероприятия, организуются такие случаи для вручения повесток. Законодательством это, к сожалению, не очень урегулировано. Но могу сказать, что никому наручники не одевали, никого не пугали», – заявил Александр Поронюк.

Пока нет информации о количестве врученных повесток. Военный комиссар Львовщины Александр Тищенко сообщил, что все детали относительно спецоперации в переулке Кривая Липа озвучат на специальном брифинге.