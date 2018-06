Министр иностранных дел Литвы уверен, что исполнители и организаторы поражения малайзийского "Боинга" предстанут перед судом

Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс уверен, что исполнители и организаторы уничтожения самолета Boeing 777 (рейс MH17) в небе над Донецкой областью в июле 2014 года, предстанут перед судом.

Об этом он написал в Twitter.

«Когда мир вспоминает и выражает дань памяти жертвам трагедии MH17, виновные лица должны и предстанут перед судом. Их циничные патроны - тоже», - подчеркнул Линкявичюс.

As world remembers and honors victims of #MH17 tragedy, those responsible must and will face justice. Their cynical patrons - too. @DutchMFA