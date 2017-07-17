Министр иностранных дел Литвы уверен, что исполнители и организаторы поражения малайзийского "Боинга" предстанут перед судом

Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс уверен, что исполнители и организаторы уничтожения самолета Boeing 777 (рейс MH17) в небе над Донецкой областью в июле 2014 года, предстанут перед судом.

Об этом он написал в Twitter.

«Когда мир вспоминает и выражает дань памяти жертвам трагедии MH17, виновные лица должны и предстанут перед судом. Их циничные патроны - тоже», - подчеркнул Линкявичюс.

As world remembers and honors victims of #MH17 tragedy, those responsible must and will face justice. Their cynical patrons - too. @DutchMFA — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) July 17, 2017

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

В июле 2015 году Россия наложила вето на создание международного трибунала ООН по этому делу.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 обнародовала отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

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Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России. Место пуска ракеты - поселок Первомайское, который находился под контролем пророссийских террористов. В круг подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать «окончательной правдой», а выводы следователей назвали «предварительными».

5 июня 2017 группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала на своем сайте исследование, подтверждающее, что «Бук», которым был сбит самолет, является российским.

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Страны-участницы расследования трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов.

В Совете федерации РФ объявили, что суд в Нидерландах по атаке на MH17 «не будет легитимным».

7 июля 2017 Украина и Нидерланды подписали соглашение о создании правовых оснований для рассмотрения дела MH17.