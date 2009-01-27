Фокин о действиях НБУ: деньги отвалили кому нужно, нажились, а концы - в воду

Первый премьер-министр Украины (1990-1992 годы) Витольд ФОКИН уверен, что поведение Национального банка Украины на валютном рынке является сознательно организованной и продуманной авантюрой.

Такое мнение В.ФОКИН высказал в интервью газете «Столичные новости» (№ 3 от 27 января 2009 года).

«Нужно спасать от развала банковскую систему. Но не за счет кредита МВФ: он предоставлялся как резервный фонд для подкрепления золотовалютного запаса государства, который можно расценивать как стабилизационный в период кризиса. А деньги «отвалили» нужным банкам, нажились на этом, а концы - в воду. Чтобы сделать банковскую систему устойчивой, нужно принять закон об уголовной ответственности за невозвращение банковских кредитов. Но не для «мелкоты», взявшей, к примеру, автомашину в кредит. А отвечать должны крупные предприятия и олигархические кланы, взявшие многомиллионные кредиты и потом «забывшие» их вернуть в результате сговора, за приличный «откат». Нетрудно догадаться, что задолженность по кредитам списывалась за счет бюджета. Курсовая свистопляска с долларом - это сознательно организованная, до мелочей продуманная авантюра», - сказал В.ФОКИН.

Первый премьер не исключил, что неожиданное обращение в Международный валютный фонд с просьбой о выделении кредита для Украины было продиктовано желанием «кланов» получить доступ к огромным ресурсам. «Не в таком уж бедственном положении находилась Украина: не было ни «газовой войны», ни чрезвычайного положения с валютой. Но! Все станет понятно, если рассмотреть такую схему: в октябре Национальный банк продает банкам 37 миллиардов гривен якобы для спасения банковской системы. Каким? В Украине - чуть меньше сотни состоятельных банков. Не кажется ли странным, что 30 миллиардов получают 10 «избранных», а остальным, для отвода глаз - всего 7 миллиардов?», - пояснил он.

В.ФОКИН напомнил, что Национальный банк в октябре на межбанковской валютной бирже продает более 4 млрд. дол. «Кто их купил? Те же самые банки, которые получили 37 миллиардов гривен. Почем? По 5,3-5,5 гривен за доллар. После этого доллар исчезает. Что происходит с товаром, когда испытывается его дефицит? Правильно, растет в цене. Доллар начал набухать, как речка в половодье: поднялся до 9 гривен. Те, кто скупил доллары, выбросили их на продажу», - добавил первый премьер Украины.

По его мнению, разговоры об отставке Владимира СТЕЛЬМАХА с должности главы НБУ начались для того, чтобы успокоить общественное мнение. «Но все было сведено к нулю. Ведь банки имеют своих лоббистов и в Верховной Раде, и в Кабмине, и в Секретариате Президента. По слухам, СТЕЛЬМАХА торжественно отправят на покой «в связи с 70-летием». Может, и Героя дадут. Его даже не допросили как следует. Слишком многие к этому причастны. В результате все спустили на тормозах. А простые люди, взявшие долларовые кредиты, оказались в катастрофическом состоянии: подошли сроки погашения долга, а доллары уже пришлось покупать по 8-8,50. С народа содрали двойную шкуру! А то и тройную. К тем, кто не смог вернуть кредит, применили санкции: не оплатил - отдавай дом, машину. Кто забирал? Те же банки», - считает В.ФОКИН.