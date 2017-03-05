Блокада в Конотопе прекращена, но редут будет работать в режиме наблюдения

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», в частности, железнодорожники договорились предоставлять раз в месяц народному депутату – участнику блокирования железной дороги информацию о перевозках грузов между Украиной и Россией.

Кроме этого, все поезда на пограничной станции «Хутор-Михайловский» проходят необходимые процедуры пограничного и таможенного контроля.

«Участники блокады согласились не препятствовать движению поездов и покинуть место блокирования», - говорится в сообщении.

В переговорах принимали участие железнодорожники, представители правоохранительных органов и народные депутаты Украины. Благодаря слаженной работе удалось оперативно урегулировать ситуацию и избежать существенных сбоев в графике движения поездов.

Блокирование железной дороги не повлияло на движение пассажирских поездов, добавили в пресс-службе.

В свою очередь эту информацию подтвердили в «Штабе блокады торговли с оккупантами».

«Акция предупредительного блокирования продолжалась до 17:00. Поскольку «Укрзализныця» отказывалась предоставлять информацию о номенклатуре данных грузов, следовавших в и из России, народные депутаты Егор Соболев и Семен Семенченко были вынуждены останавливать грузовые поезда на пограничной станции и проверять документы прямо у машинистов. После проверки трех грузовых поездов прямо на рельсах, руководство Конотопской «Укрзализныци» согласилось выполнять Законы Украины и предоставлять информацию о номенклатуре грузов и количестве вагонов народным депутатам Украины», - сказано в сообщении Штаба в Facebook.

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Отмечается, что редут имени Конрада Аденауэра в Конотопе Сумской области начал работать в наблюдательном режиме. Данные номенклатуры грузов и видео вагонов будут публиковаться на странице Штаба блокады.

Также в Штабе добавили, что сеть редутов на украинско-российской границе будет расширяться.

«Требования Штаба блокады остаются неизменными: освободить украинских военнопленных и законодательно запретить торговлю на крови!», - отметили в Штабе.

Как сообщал УНИАН, в конце января участники АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, по которым уголь марки антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки были остановлены 10 февраля.

Также участники блокады заявляли о намерениях перекрыть все железнодорожные станции и автодороги на линии разграничения.

Вчера, 4 марта, в «Штабе блокады торговли с оккупантами» сообщили о начале блокирования товарной станции «Конотоп» в Сумской области с целью прекращения движения поездов из России

Также участники акции заявили, что планируют в течение месяца взять под эффективный украинский контроль» все восемь основных железнодорожных пограничных переходов, по которым ведется торговля с Россией.

Сегодня полиция открыла уголовное производство по факту блокирования движения поездов в Конотопе.