Блокадчики заявили об "открытии нового редута" - начали препятствовать движению поездов из РФ

Об этом сообщается на странице Штаба в социальной сети Facebook.

«Сегодня вечером ветераны войны за независимость, а также общественные патриоты Сумщины, Львова, Тернополя и Киева открыли новый редут. На этот раз в городе Конотоп Сумской области. Через Конотоп идет одна из основных магистралей торговли со страной-оккупантом - Российской Федерацией. На товарной станции «Конотоп» было обнаружено несколько поездов из Российской Федерации, в том числе с углем марки «антрацит», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время продолжается «инженерное обустройство местности».

Читайте такжеПравительство разрешило общественности и волонтерам контролировать перемещения товаров в зоне АТО

«Штаб планирует в течение месяца взять под эффективный украинский контроль все 8 основных железнодорожных пограничных переходов, по которым ведется торговля со страной-агрессором - путинской Россией», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце января участники АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, которыми антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки были остановлены 10 февраля.

Также участники блокады заявляли о намерениях перекрыть все железнодорожные станции и автодороги на линии разграничения.