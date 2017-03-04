Блокадчики заявили об "открытии нового редута" - начали препятствовать движению поездов из РФ
В «Штабе блокады торговли с оккупантами» заявили о начале блокирования товарной станции «Конотоп» в Сумской области с целью прекращения движения поездов из России
Об этом сообщается на странице Штаба в социальной сети Facebook.
«Сегодня вечером ветераны войны за независимость, а также общественные патриоты Сумщины, Львова, Тернополя и Киева открыли новый редут. На этот раз в городе Конотоп Сумской области. Через Конотоп идет одна из основных магистралей торговли со страной-оккупантом - Российской Федерацией. На товарной станции «Конотоп» было обнаружено несколько поездов из Российской Федерации, в том числе с углем марки «антрацит», - сказано в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время продолжается «инженерное обустройство местности».
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«Штаб планирует в течение месяца взять под эффективный украинский контроль все 8 основных железнодорожных пограничных переходов, по которым ведется торговля со страной-агрессором - путинской Россией», - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в конце января участники АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, которыми антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки были остановлены 10 февраля.
Также участники блокады заявляли о намерениях перекрыть все железнодорожные станции и автодороги на линии разграничения.