В РФ пригрозили "ответными мерами" за блокаду Донбасса

Апеллируя к необходимости выполнять минские договоренности, представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов потребовал от Украины "принять меры" по прекращению блокады Донбасса.

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"Я призываю Киев принять немедленные действенные меры по прекращению транспортной и экономической блокады Донбасса. Напомню, что этот вопрос неоднократно поднимался на встречах контактной группы", — цитируют Грызлова "РИА Новости".

"На деле мы наблюдаем расширяющуюся блокаду транспортного сообщения. Такие действия, фактически направленные на экономическую и социальную изоляцию, неизбежно ведут к ответным мерам. Хочу напомнить, что Донбасс — не анклав и не остров. Мы не можем допустить гуманитарной и социально-экономической катастрофы на территориях, население которых превышает население ряда европейских стран", — утверждает Грызлов.

Как сообщал УНИАН, в конце января воины АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, по которым антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки были остановлены 10 февраля. Также участники блокады заявляли о намерениях перекрыть все железнодорожные и автосообщения.