Полиция отреагировала на "блокаду" в Конотопе

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области, сегодня народные депутаты, которые вместе со своими сторонниками устроили протестную акцию в районе путепровода по проспекту Мира, 38, в Конотопе, остановили два украинских грузовых поезда. Один - на четыре минуты, другой – больше, чем на час. Конотопское отделение «Укрзализныци» заявило о причиненном ущербе из-за остановки грузовых поездов.

Начальник Главного управления Нацполиции в Сумской области Николай Лушпиенко, который также находится на месте происшествия, призвал участников блокады решать вопрос исключительно в правовом поле, не блокировать движение поездов и проводить мероприятия мирно, не нарушая закон и общественный порядок.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.279 Уголовного кодекса Украины «Блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта или создавало опасность для жизни людей».

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Санкция этой статьи предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых налогом минимумов граждан, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 3-х лет.

Как сообщал УНИАН, в конце января участники АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, по которым уголь марки антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки были остановлены 10 февраля.

Напомним, в субботу Штаб блокады заявил о начале блокады товарной станции "Конотоп" в Сумской области с целью прекращения движения поездов из России и создание там нового редута.