Американские журналисты рассказали о вероятном указе Трампа по санкциям против России

Информация о подготовке такого указа поступала и представителям The Washington Times и The New York Times, передает "ЕвроПравда".

Ни одно из этих изданий пока не считает информацию проверенной до того уровня, чтобы сообщать о ней в своих новостях, эти данные распространяют журналисты в своих персональных Twitter-аккаунтах.

В то же время, определенная часть информации из начальных сообщений уже подтвердилась.

В частности, Фабрис Потье в четверг сообщил о запланированных на конец недели разговоры Трампа с Путиным и с Меркель. Вскоре Кремль подтвердил планы по телефонным переговорам с американским лидером в субботу, а источники Reuters не отвергли разговор с канцлером.

А журналистка Сьюзан Глассер, которая сотрудничает с авторитетным американским изданием Politico, не исключила, что указ об отмене будет выдан еще до того, как Сенат утвердит кандидатуру Рекса Тиллерсона на должность госсекретаря США – это позволит избежать обвинений в том, что снятие санкций пролоббировал именно он. Ожидается, что это утверждение состоится уже в ближайшие недели.

В то же время, о содержании предполагаемого указа поступают противоречивые данные. В частности, Глассер пишет и о "смягчении", и о "снятии" ограничений.

Источники говорят о "проекте" указа, его содержание пока не утверждено. Также неизвестно, какой части санкций он может касаться.

По неподтвержденным сообщениям, смягчение санкций может касаться также крымского пакета, журналисты пытаются проверить эту информацию.

Ранее американские журналисты сообщали, что в администрации президента США Дональда Трампа подготовили указ о снятии санкций с России.