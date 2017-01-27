У Трампа подготовили указ о снятии санкций с России - СМИ

Об этом в Twitter написал старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council (США) Фабрис Потье, ссылаясь на информацию собственных источников.

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Потье сообщает, что 28 января Трамп проведет телефонные разговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным.

DC sources say that Trump admin has an executive order ready to lift Russia sanctions. @POTUS to talk to Merkel Putin and then on Saturday — Fabrice Pothier (@FabricePothier) January 26, 2017

Кроме того, эту информацию подтверждает и сотрудник американского издания Politico Сьюзен Глассер.

Hearing Trump world has text of order floating around to ease Russia sanctions. Will they put out before Tillerson confirmed SecState? — Susan Glasser (@sbg1) January 26, 2017

"Источники говорят, что в администрации Трампа есть правительственное распоряжение об отмене санкций против России", - говорится в сообщении Потье.

О каких именно санкциях идет речь, источники не уточняют.

Ранее в США СМИ узнали, когда Дональд Трамп проведет первую после инаугурации телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила журналист NBC Хейли Джексон в Twitter, ссылаясь на источники в Белом доме. Согласно сообщению журналистки, Трамп планирует поговорить по телефону с Путиным уже в эти выходные.