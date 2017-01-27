СМИ узнали, когда Трамп впервые после инаугурации поговорит с Путиным по телефону

В США СМИ узнали, когда Дональд Трамп проведет первый после инаугурации телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила журналист NBC Хейли Джексон в Twitter, ссылаясь на источники в Белом доме.

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Согласно сообщению журналистки, Трамп планирует поговорить по телефону с Путиным уже в эти выходные.

«Президент Трамп и Владимир Путин, как ожидается, поговорят по телефону в эти выходные. Первый вызов после инаугурации», - написала Джексон.

News: President Trump and Vladimir Putin are expected to talk by phone this weekend, per administration source. 1st call since inauguration. — Hallie Jackson (@HallieJackson) 27 января 2017 г.

Как сообщал УНИАН, группа американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий намерены представить законопроект, который заблокирует президенту Дональду Трампу возможность снять санкции против России.

Напомним, что избранный президент США Дональд Трамп готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.