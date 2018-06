СМИ узнали, когда Трамп впервые после инаугурации поговорит с Путиным по телефону

В США СМИ узнали, когда Дональд Трамп проведет первый после инаугурации телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила журналист NBC Хейли Джексон в Twitter, ссылаясь на источники в Белом доме.

Читайте такжеГлавный советник Трампа: СМИ "должны помалкивать"

Согласно сообщению журналистки, Трамп планирует поговорить по телефону с Путиным уже в эти выходные.

«Президент Трамп и Владимир Путин, как ожидается, поговорят по телефону в эти выходные. Первый вызов после инаугурации», - написала Джексон.

News: President Trump and Vladimir Putin are expected to talk by phone this weekend, per administration source. 1st call since inauguration.