Трамп допустил снятие санкций с России при условии сокращения ядерных арсеналов

Об этом он заявил в интервью британской газете Times, передает Би-Би-Си.

Трамп в интервью также раскритиковал российскую кампанию в Сирии, заявив, что она привела к "ужасной гуманитарной ситуации".

"Против России введены санкции - давайте посмотрим, нельзя ли добиться хороших договоренностей с Россией", - цитирует избранного президента Times.

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"Для начала, я считаю, что ядерное оружие надо сокращать, и сокращать очень существенно, это могло бы быть составной частью этого процесса. Однако Россия сейчас сильно страдает из-за санкций, а я думаю, что может произойти нечто такое, от чего много людей выиграют", - сказал Трамп

Трамп заявил, что начнет свою деятельность на посту президента США с того, что будет доверять Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель, но долго это может и не продлиться.

Меркель он раскритиковал за "катастрофическую ошибку", которую она сделала, разрешив миллионам мигрантов приехать в Германию.

Он заявил, что всего через несколько недель после вступления на свой пост предложит Великобритании "справедливую" сделку, чтобы сделать выход страны из ЕС "великим делом". Он также пригласил премьер-министра страны Терезу Мэй сразу же после своего вступления в должность посетить Белый дом.

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Трамп полагает, что другие страны вслед за Великобританией будут покидать ЕС, так как Евросоюзу большой ущерб нанес миграционный кризис.

Он также обещал укрепить границы США, в том числе путем ограничений на въезд европейцев, а также жесткой проверки всех въезжающих в США выходцев из стран, где распространен исламский терроризм.

Трамп также раскритиковал внешнюю политику США, заявив, что решение о вторжение в Ирак, вероятно, является худшим решением в истории страны, а дела в Афганистане также идут достаточно плохо.