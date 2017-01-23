Сенаторы США хотят запретить Трампу ослаблять санкции против России

Как сообщил в интервью телеканалу ABC лидер демократов в сенате Чак Шумер, законодатели опасаются, что администрация Трампа может отменить санкции в обмен на сокращение ядерных вооружений со стороны России, передает Русска служба Би-Би-Си.

"Если мы отменим санкции, то мы скажем России: "Давайте, продолжайте вмешиваться в наши выборы и делать другие плохие вещи. Это пошлет такой же сигнал Китаю и Ирану. Это будет ужасно", - сказал Шумер.

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По его словам, документ поддержали сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм. Ранее оба они критиковали риторику Трампа в отношении России. Как ожидается, законопроект будет внесен в конгресс уже на следующей неделе.

Шумер также раскритиковал речь Трампа на церемонии инаугурации и отметил, что президент использовал "популистскую риторику, чтобы скрыть правую повестку дня" своей администрации.

Как сообщал УНИАН, избранный президент США Дональд Трамп готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.