Нацсовет ответил Freedom House на критику в отношении телеканала "Дождь"

Об этом сообщается в заявлении Нацсовета, опубликованном 16 января.

«Службы Национального совета, которые постоянно проводят мониторинг как иностранных, так и отечественных вещателей, обнаружили несоответствие программного наполнения канала украинскому законодательству. Было зафиксировано распространение коммерческой рекламы, что является нарушением требований части девятой статьи 13 Закона Украины «О рекламе» («трансляция (ретрансляция) рекламы, содержащейся в программах и передачах иностранных телерадиоорганизаций, которые транслируются (ретранслируются) на территорию Украины, в случае если иностранные телерадиоорганизации не подпадают под юрисдикцию государств - членов Европейского Союза или государств, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, запрещается»). Как известно, Российская Федерация не ратифицировала Конвенцию, следовательно, на телеканалы, которые действуют под ее юрисдикцией, распространяется указанная норма», – говорится в заявлении.

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«Кроме того, неоднократно фиксировалось распространение в программах телеканала «Дождь» информации, которая не отвечает требованиям части второй статьи 6 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» (не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к развязыванию войны, агрессивных действий или их пропаганды») и части первой статьи 28 Закона Украины «Об информации» («информация не может быть использована для призывов к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганды войны, насилия, жестокости, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека)», – подчеркнули в Нацсовете.

Напомним, 13 января организация Freedom House назвала актом "цензуры" запрет на вещание в Украине российского телеканала «Дождь». Комитет защиты прав журналистов призвал украинскую власть отменить распоряжение о запрете вещания на территории Украины российского телеканала «Дождь».