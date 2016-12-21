ВР обязала Кабмин согласовывать уменьшение бюджетных назначений на суды с Высшим советом правосудия

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 235 народных депутатов из 356, зарегистрированных в сессионном зале.

Представляя законопроект, представитель президента в парламенте Артур Герасимов отметил, что этим законом субъектный состав главных распорядителей бюджетных средств дополняется Высшим советом правосудия, Государственной судебной администрацией Украины и Верховным судом, "исключив из таких распорядителей Верховный суд Украины и высшие специализированные суды".

Среди прочего он отметил, что законопроект направлен на совершенствование механизма взаимодействия Кабмина и Высшего совета правосудия.

Законом устанавливается, что предложения об уменьшении бюджетных назначений на содержание судов, других органов и учреждений системы правосудия должны быть согласованы Кабинетом министров Украины с Высшим советом правосудия.

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Кроме того, ВРУ до 1 марта года, предшествующего плановому, подает Кабмину предложения по приоритетным задачам финансирования судебной власти и обеспечения ее независимости.

Среди прочего, теперь в проекте основных направлений бюджетной политики на следующий бюджетный период должны содержаться и положение о приоритетных задачах финансирования судебной власти и обеспечения ее независимости.

Кабмин до принятия проекта закона о Государственном бюджете Украины подает этот проект закона, в том числе, Высшему совету правосудия по статьям, связанным с обеспечением функционирования судов и деятельности судей, органов и учреждений системы правосудия.

Вместе с проектом закона о Госбюджете, одобренным правительством, подается и информация по учету предложений ВСП к проекту закона о Госбюджете по статьям, связанным с обеспечением функционирования судов и деятельности судей, органов и учреждений системы правосудия (с мотивированным обоснованием).

Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада Украины приняла президентский законопроект о Высшем совете правосудия (регистрационный номер 5180). За это решение проголосовал 271 народный депутат из 360 зарегистрированных в сессионном зале. Законопроект был рассмотрен по процедуре ad hoc.