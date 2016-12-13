Совбез ООН принял резолюцию о международном сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом

Его участники приняли резолюцию, которая касается укрепления механизмов взаимной правовой помощи в обработке и сборе улик по терроризму, передает Центр новостей ООН.

Участники заседания подчеркнули, что транснациональный характер терроризма, усугубляющийся в связи с использованием информационно-коммуникационных технологий, требует тесного сотрудничества между государствами на всех направлениях.

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Новая резолюция призывает государства обмениваться информацией об иностранных боевиках-террористах и террористических организациях, в том числе биометрическими и биографическими данными.

В документе говорится о важности сотрудничества между судебными и правоохранительными органами в отношении преступлений, связанных с терроризмом.

«Совет Безопасности ООН призывает государства рассмотреть, где этом уместно, возможность снижения степени секретности разведывательных данных для служебного пользования об угрозе, представляемой иностранными боевиками–террористами…», - отмечается в резолюции.

Члены Совета рекомендовали «рассмотреть вопрос» о расширении доступа к полицейской информационной сети Интерпола “I-24/7”.

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В одном из пунктов новой резолюции содержится призыв ко всем все государствам добиваться того, чтобы исполнители и организаторы террористических актов и их пособники не злоупотребляли статусом беженца и чтобы ссылки на политические мотивы не служили основанием для отклонения просьб о выдаче лиц, подозреваемых в причастности к терроризму.

Решительно осудив деятельность «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ), «Аль-Каиды» и связанных с ними лиц, члены Совета заявили, что все виновные в совершении терактов должны быть привлечены к ответственности.

Отметим, что одним из авторов принятой СБ ООН резолюции выступила Украина.