Побег из Пальмиры: "орлы" Путина и Асада бросили исправную технику, в том числе "модные" БПМ-97 (видео)

Видео с поля боя было опубликовано в сети.

Правительственные войска Сирии оставили исправную бронетехнику в боях за восточную часть Пальмиры, среди которых танки, БТР и "Уралы".

Также на записи можно заметить новые российские БПМ-97 "Выстрел".

Справка. БПМ-97 "Выстрел", - российский универсальный легкобронированный бронеавтомобиль. Возможно применение в вариантах штабного, патрульного, санитарного, пограничного или разведывательного автомобиля.

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Ранее в сети появилось фото, на котором изображена перевозка этих самых "Выстрелов" на БДК «Николай Фильченков», принимающем непосредственное участие в сирийской войне.

Как сообщалось, на днях боевики «Исламского государства» вновь вошли в древний сирийский город Пальмира. Пальмира была освобождена в конце марта сирийскими вооруженными силами. "ИГ" удерживало Пальмиру в течение 10 месяцев, разрушив многочисленные памятники старины.

В частности, джихадисты уничтожили Триумфальную арку эпохи Древнего Рима, три колонны и многочисленные статуи.

Кроме того, они взорвали храм, который считался одним из самых значимых памятников поздней античности. Отступая из Пальмиры, боевики заминировали дороги. Пальмира - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. До начала конфликта в Сирии город ежегодно посещали более 150 тыс. туристов.