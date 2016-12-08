"Россия препятствует борьбе с ИГИЛ": глава легендарной разведслужбы MI6 впервые выступил публично

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Пол словам Янгера, это происходит на фоне усилий России по "уничтожению оппонентов сирийского президента Башара Асада".

Глава MI6 раскритиковал действия России в Сирии, заявив, что Москва, приравнивая всех оппонентов Асада к террористам, препятствует борьбе с "Исламским государством".

"Россия и сирийский режим пытаются превратить [Сирию] в пустыню и называть это миром. Человеческая трагедия просто душераздирающая", - сказал Янгер.

Это первое публичное выступление Алекса Янгера с того момента, как он занял пост главы MI6 в 2014 году. По его словам, сейчас Британия столкнулась с беспрецедентной угрозой со стороны террористов.

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"В то время как я это говорю, хорошо организованные структуры ИГ, занимающиеся подготовкой нападений за рубежом, планируют насильственные акции против Британии и ее союзников. Военная обстановка им не мешает, им даже не нужно покидать пределы Сирии", - заявил Алекс Янгер.

Глава MI6 сообщил, что с 2013 года было предотвращено 12 террористических нападений против Британии.

Ранее страны Запада неоднократно обвиняли Россию в бомбардировках "умеренной оппозиции", которая борется с ИГ при поддержке Запада, однако выступает против сирийского правительства.

Москва отрицала эти обвинения, однако неоднократно ставила под вопрос "умеренность" поддерживаемой западной коалицией оппозиции.