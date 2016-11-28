В Сирии нашли документы "Исламского государства" с планами терактов по всему миру

Об этом заявил командующий силами Великобритании в Сирии, сообщает Sky News.

По словам генерал-майора Руперта Джонса, более 10000 документов и огромное количество цифровых данных были захвачены после того, как исламистская группировка «ИГИЛ» была вытеснена из города Манбидж на севере Сирии в августе.

«Если мы хотим сохранить Великобританию в безопасности, мы должны иметь дело с ИГИЛ", – сказал он.

При этом он отказался обсуждать детали целей исламистов. Британские службы безопасности сейчас анализируют полученный материал.

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Генерал Джонс сказал, что они ожидают больше данных, если коалиция отобьет у ИГИЛ иракский город Мосул, где поддерживаемые США иракские силы и пешмерга (курдские военизированные формирования – УНИАН) начали наступление.

"Это будет лабиринт данных, и мы должны передать их в руки спецслужб", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил в эфире радио RTL о новых готовящихся в европейских странах террористических атаках «Исламского государства». По словам Вальса, боевики готовят теракты «во Франции и других европейских странах».