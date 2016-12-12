СМИ: В обмен на убитого в Сирии "русского Рэмбо" Москва и Дамаск отпустили террористов ИГИЛ

Исламисты «выдвигали много требований», прежде чем выдать останки российского офицера, который, будучи окруженным, якобы вызвал огонь на себя, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на участника обмена.

По его словам, в обмен за тело 25-летнего военнослужащего, которого западные журналисты окрестили «русским Рэмбо», отпустили шесть боевиков.

Через четыре дня после того, как российский офицер Сил специальных операций Александр Прохоренко погиб под Пальмирой, Минобороны России направило руководству «Отрядов народной самообороны» сирийских курдов письмо, рассказал собеседник, который непосредственно участвовал в этой операции.

В нем военные просили курдов содействовать в получении тела Прохоренко, которое забрали боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

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Собеседник издания, участвовавший в переговорах, объяснил, что договариваться с ИГ было очень тяжело, «торги» длились целый месяц, с 21 марта по 21 апреля.

В итоге тело Прохоренко было обменяно на шесть захваченных в плен боевиков ИГ, рассказал один из представителей курдов.

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Собеседник издания, принимавший непосредственное участие в переговорах, сказал, что не может сообщить многие детали обмена, так как «между российским и сирийским командованиями есть договоренность хранить все в тайне».

Однако на вопрос, «действительно ли тело Прохоренко обменяли на шесть боевиков ИГ», он ответил, что исламистам «отдали значительно больше».

Как сообщалось, на днях боевики «Исламского государства» вновь вошли в древний сирийский город Пальмира. Пальмира была освобождена в конце марта сирийскими вооруженными силами. "ИГ" удерживало Пальмиру в течение 10 месяцев, разрушив многочисленные памятники старины. В частности, джихадисты уничтожили Триумфальную арку эпохи Древнего Рима, три колонны и многочисленные статуи.

Кроме того, они взорвали храм, который считался одним из самых значимых памятников поздней античности. Отступая из Пальмиры, боевики заминировали дороги. Пальмира - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. До начала конфликта в Сирии город ежегодно посещали более 150 тыс. туристов.