Депутаты Европарламента обратились к Могерини по оценке ЕС российских выборов на территории Украины

Об этом говорится в письме группы депутатов, текст которого передан в пятницу собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

«Мы обращаемся к Вам, чтобы обратить Ваше внимание на так называемые выборы в Государственную думу Российской Федерации, которые Москва собирается организовать в Крыму, регионе Украины, который в 2014 году был незаконно оккупирован и аннексирован Россией», - говорится в письме.

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Депутаты, в частности, подчеркивают незаконность выборов в Госдуму в украинском Крыму. «Эти «выборы» являются еще одним циничным актом нарушения территориальной целостности Украины. По нашему мнению, этот шаг Москвы станет еще одним доказательством необходимости поддерживать нашу политику санкций по отношению к определенным лицам и субъектам России, которые были введены в ответ на оккупацию Крыма. Этим мы подтверждаем, что мы полностью привержены политике ЕС непризнания незаконной оккупации и аннексии Крыма, региона Украины, и это будет нашей позицией - непризнание в любом случае или форме тех людей, которые будут «избраны» в Крыму. Мы надеемся, госпожа высокий представитель, что эта позиция будет должным образом отражена в вашей оценке выборов в российскую Думу», - подчеркнули подписанты.

Письмо подписали 46 депутатов от различных политических групп. Среди них, в частности, вице-президент группы либералов Пятрас Ауштрявичюс, лидер зеленых Ребекка Хармс, влиятельные консерваторы Чарльз Теннок, Анна Фотига, Марк Демесмакер и другие.