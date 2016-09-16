ПАСЕ не будет наблюдать за российскими выборами в Крыму, позиция ассамблеи по полуострову неизменна

Как сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины, во время встречи спикер передал ноту протеста Министерства иностранных дел Украины о непризнании выборов в Государственную Думу РФ в аннексированном Крыму. "Знаю, насколько четко Вы придерживаетесь принципов территориальной целостности стран, поэтому Ваша позиция в этом вопросе очень важна", - сказал Парубий.

Аграмунт, в свою очередь, сообщил, что Россия не приглашала представителей ПАСЕ наблюдать за выборами. Одновременно он подчеркнул, что "наша позиция (относительно Крыма – УНИАН) не изменилась и не изменится". "Мы не отступим от позиции относительно соблюдения территориальной целостности. Это касается всех стран", - сказал президент ПАСЕ. Он добавил, что поддержит Украину во всех вопросах и выразил готовность в дальнейшем сотрудничестве со стороны европейских структур. "Все, что вы хотите делать, мы поддержим",- отметил Аграмунт.

Парубий добавил, что оккупация Крыма нарушает нормы международного права, поэтому «в ответ на это должна быть жесткая реакция». "Если не давать надлежащего ответа, агрессор понимает, что можно и дальше так действовать", - сказал он и добавил, что все также осознают "глобальность этой угрозы".

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Аграмунт также сообщил, что планирует посетить Украину в ближайшее время.

Передав Президенту ПАРЄ П.Аграмунту ноту МЗС і заяву @verkhovna_rada про невизнання виборів у Криму @MFA_Ukrainepic.twitter.com/Mi7YETOTLv — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) September 16, 2016

Как сообщал УНИАН, 18 сентября должны состояться выборы в Госдуму РФ. Избирательная кампания продолжается и на территории Крыма, оккупированного Россией весной 2014 года.

8 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором призвала парламенты иностранных государств, парламентские ассамблеи и международные организации воздержаться от участия в наблюдении за ходом незаконных парламентских выборов в оккупированном Россией Крыму, а также ни при каких обстоятельствах не признавать их результаты.