Луценко: До сентября должен начаться второй этап очищения прокуратуры

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал сегодня на брифинге в Киеве.

«Думаю, что до сентября месяца мы должны сформировать второй этап (очищение прокуратуры), постоянно действующий – это Генеральная инспекция ГПУ», - заявил он.

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«Примерно 80 человек, отобранных на конкурсном собеседовании центрального аппарата специальной комиссией во главе с американцем украинского происхождения господином Витвицким и представителями общественных организаций и нескольких представителей прокуратуры отберет 80 людей, которые готовы на постоянной основе очищать органы прокуратуры от коррупционеров и предателей», - добавил Луценко.

По данным Генпрокуратуры, Витвицкий - американский юрист украинского происхождения и общественный деятель, помощник федерального прокурора в подразделении по борьбе с экономическими преступлениями Департамента юстиции США, в 2007-2009 гг. юридический консультант Посольства США в Киеве. Рассматривался как кандидат на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины (№4645).

Среди прочего, законом устанавливается, что в структуре ГПУ создаются департаменты, управления и отделы, а также Генеральная инспекция.