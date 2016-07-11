Порошенко отрапортовал о почти 100-процентном выполнении Минских соглашений Украиной: дальнейшие шаги за РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо сегодня в Киеве.

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«Минские соглашения не о борьбе с коррупцией, Минские соглашения – это о деоккупации украинской территории, это о достижения мира на украинской земле, это об остановке российской агрессии», - подчеркнул он.

«Мы выполнили 95% политических и 100% обязательств в секторе безопасности (в рамках Минских соглашений – УНИАН). И в этой ситуации жизненно важно для нас, чтобы Россия выполнила критерии безопасности для того, чтобы запустить политический процесс», - добавил президент Украины.

«Именно Россия должна прекратить огонь, вывести войска, тяжелую артиллерию, ракетные установки и танки», - подчеркнул глава государства.