Порошенко на встрече с Трюдо подчеркнул на необходимости начала консультаций по деоккупации Крыма
13:50, 11 июля 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает необходимость начала консультаций по деоккупации Крыму.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве.
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«Отдельно хотел бы подчеркнуть важность вопроса Крыма, который постоянно звучал в Варшаве (во время саммита НАТО - УНИАН), и необходимость начала процесса консультаций по деоккупации Крыма», - сказал Порошенко.
Кроме того, он поблагодарил правительство Канады за то, что в наиболее сложные времена Украина получала и продолжает получать оборудование, униформу, тепловизоры, медикаменты.
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