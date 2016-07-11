Порошенко на встрече с Трюдо подчеркнул на необходимости начала консультаций по деоккупации Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве.

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«Отдельно хотел бы подчеркнуть важность вопроса Крыма, который постоянно звучал в Варшаве (во время саммита НАТО - УНИАН), и необходимость начала процесса консультаций по деоккупации Крыма», - сказал Порошенко.

Кроме того, он поблагодарил правительство Канады за то, что в наиболее сложные времена Украина получала и продолжает получать оборудование, униформу, тепловизоры, медикаменты.