В Минобороны назвали Украину и Грузию "своеобразным поясом безопасности" для европейских стран

Об этом он сказал во время встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Грузии Вахтангом Капанадзе, сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями относительно политики, которую проводит Российская Федерация в Украине и Грузии, и в целом в мире.

Полторак поблагодарил народ Грузии за всестороннюю поддержку украинского народа.

«Главное для нас - углублять отношения между двумя оборонными ведомствами и выступать с общей позицией, ведь и Украина, и Грузия - это своеобразный пояс безопасности для европейских стран», - сказал министр обороны.

Также он акцентировал внимание на важности обмена опытом, особенно в контексте новых знаний, которые получила украинская армия в ходе боевых действий на востоке Украины.

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В свою очередь начальник Генерального штаба Вооруженных сил Грузии положительно оценил реформы, которые проходят в Вооруженных Силах Украины.

«Мы понимаем, как сложно проводить реформы, особенно, учитывая то, что одновременно украинская армия задействована в боевом конфликте. За короткий срок вам удалось добиться первых положительных результатов», - отметил Капанадзе.