Представитель НАТО о ситуации на Донбассе: Это уже замороженный конфликт

Об этом он сказал в интервью "Апострофу".

"Я считаю, что ситуация близка к установлению замороженного конфликта в Украине. Но я полагаю, что в конце концов Россия будет вынуждена признать, что единственный путь для мирного, дипломатического и политического урегулирования конфликта - это неукоснительное соблюдение обеими сторонами Минских соглашений", - заявил представитель НАТО.

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На вопрос журналиста, будет ли ситуация на Донбассе таким же замороженным конфликтом, как в Приднестровье, Павел отметил: "Это уже замороженный конфликт. Потому что замороженным конфликтом мы называем ситуацию, которая может быть использована для выдвижения различных политических предложений. И я верю, что мирное разрешение конфликта на востоке Украины как раз и является главной политической целью".

Ранее председатель военного комитета НАТО Петр Павел исключил поставки летального оружия Украине.