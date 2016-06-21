Олланд: санкции против России отменят, только если Минские договоренности будут полностью выполнены

15:14, 21 июня 2016
Политика
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Отмена санкций в отношении России возможна в случае полного выполнения ею Минских соглашений.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Франции Франсуа Олланд во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Париже. 

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«В последнее время мы видим освобождение заложников, в плане безопасности (на Донбассе - УНИАН) мы также видим значительные сдвиги, хотя не выполнены все условия и этапы этого (Минского - УНИАН) процесса. В частности, законодательство о проведении выборов на востоке Украины, освобождение всех заложников... полный пакет Минских соглашений должен быть выполнен», - заявил Олланд.

«Для того, чтобы придерживаться всех договоренностей и обязательств, мы очень внимательно привязываем вопрос санкций к этому. Потому что санкции были введены после незаконной аннексии Крыма, затем санкции были усилены для того..., чтобы был больший стимул, импульс для выполнения Минских соглашений», - отметил президент Франции. 

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«Если полностью будет выполнен Минск, может быть предусмотрено поэтапное снятие (санкций – УНИАН)», - резюмировал Олланд.

Пресс-секретарь президента украины Петра Порошенко по итогам совместной пресс-конференции глав государств, цитируя Олланда, добавил: "Россия пока не выполнила Минск. Санкции сохранят" .

Как сообщал УНИАН, РФ в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе.

Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. Евросоюз, США и другие страны ввели санкции против РФ в ответ на аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины.

Санкции ЕС предусматривают ограничение сотрудничества с российскими банками, ограничение импорта и экспорта, торговли, в частности нефтью, газом и вооружением.

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