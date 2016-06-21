Вопрос санкций против РФ напрямую связан с процессом деоккупации Донбасса – Порошенко

«Мы подчеркиваем, что Украина привержена Минским договоренностям, Украина имплементирует и четко выполняет взятые на себя обязательства», - заявил он, передает корреспондент УНИАН.

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«В этом случае продление санкций напрямую связано с процессом деоккупации – вывода российских войск с нашей территории, прекращение поставок вооружения, боеприпасов, техники, обеспечения беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всю территорию, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы, освобождение заложников, начало политического процесса», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз продлил экономические санкции против России за ее действия в Украине еще на полгода.