Ющенко во Львове проведет совещание

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой в Закарпатскую и Львовскую области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, планируется, что глава государства ознакомится с состоянием ликвидации последствий стихийного бедствия 23-27 июля в этих регионах.

В частности, в Сколивском районе Львовской области Президент посетит село Синевидне, в котором стихией разрушено берегоукрепления (дамбу) на реке Стрый и воздушный газопровод.

Во Львове под председательством В.ЮЩЕНКО состоится совещание по поводу ситуации с ликвидацией стихийного бедствия.

Также глава государства посетит село Ясыня Раховского района Закарпатской области.

В поездке Президента Украины сопровождают министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА и министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ.