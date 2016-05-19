У Лаврова возмущены декоммунизацией Днепропетровска: обозвали 247 переименовавших город депутатов "зомби"

Об этом она написала в Facebook.

"Если уж вспомнили о "декоммунизации", надо было возвращать истинное название - Екатеринослав. В крайнем случае, Новороссийск. Не депутаты, а 247 зомби-недоучек", - написала Захарова.

Читайте такжеНардепы переименовали Днепродзержинск