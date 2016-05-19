У Лаврова возмущены декоммунизацией Днепропетровска: обозвали 247 переименовавших город депутатов "зомби"
12:46, 19 мая 2016Политика
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Представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась переименованием Днепропетровска на Днепр.
В Кремле возмущены переименованием Днепропетровска / mid.ru
Об этом она написала в Facebook.
"Если уж вспомнили о "декоммунизации", надо было возвращать истинное название - Екатеринослав. В крайнем случае, Новороссийск. Не депутаты, а 247 зомби-недоучек", - написала Захарова.
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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины переименовала Днепропетровск в Днепр. Постановление (№3864) о переименовании города поддержали 247 народных депутатов из 344, зарегистрированных в сессионном зале.
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