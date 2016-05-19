Рада переименовала Днепропетровск в Днепр

Как передает корреспондент УНИАН, постановление (№3864) (автор - нардеп от УКРОПа Андрей Денисенко) о переименовании города поддержали 247 народных депутатов из 344, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановление вступает в силу с даты его принятия.

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Как отмечается в пояснительной записке, свое нынешнее название Днепропетровск в 1926 году получил по названию реки и в честь партийного, большевистского и советского деятеля, руководителя революционного движения и председателя ЦИК УССР – Г.И. Петровского, который впоследствии стал одним из инициаторов организации Голодомора 1932-33 годов.

"Название несет в себе символику коммунистического режима и, согласно закону, должно быть изменено", - говорится в пояснительной записке.