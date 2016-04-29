Постпред Франции в ООН предупреждает об опасности замораживания конфликта на Донбассе
Постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делатр предупреждает об опасности замораживания конфликта на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Украине.
«Сейчас есть риск, что конфликт (на Донбассе - УНИАН) будет заморожен, и это будет отрицательно сказываться на всех сторонах, не только на Украине», - заявил Делатр.
По его словам, ухудшение ситуации на Донбассе угрожает тому прогрессу, который был достигнут летом прошлого года, и подрывает авторитетность усилий, направленных на дипломатическое разрешение конфликта.
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Также Делатр заявляет о безальтернативности Минских договоренностей в мирном урегулировании конфликта на Донбассе.
«Минские договоренности являются единственной основой, которая может обеспечить мирное урегулирование, иного решения нет. Мы сожалеем, что они выполняются частично, хотя они международно признаны и должны выполняться всеми сторонами», - заявил он.
«Прежде всего, должно быть эффективное прекращение огня, что является основой для всего остального, в том числе и принятия конституционной реформы, и проведения местных выборов на Донбассе. Политическое решение будет только в том случае, когда будет стабильная ситуация в сфере безопасности», - добавил Делатр.
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Кроме этого он напомнил России об обязательстве освободить всех незаконно задержанных, включительно с украинской летчицей, народным депутатом Надеждой Савченко, до 30 апреля.
«Мы напоминаем об обязательствах, принятых 3 марта в Париже, относительно того, что необходимо до 30 апреля освободить всех незаконно задержанных и это, по нашему мнению, касается и Нади Савченко», - заявил Делатр.
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