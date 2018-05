Саммит Украина-ЕС перенесен - журналист

Об этом сообщил во вторник, 26 апреля, вечером корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвьяк на своей странице в Twitter.

"Саммит Украина-ЕС, запланированный на 19 мая в Брюсселе, переносится. Украинскому правительству необходимо больше времени для проведения реформ", - говорится в сообщении.

Информации о новой дате проведения саммита пока нет.

the EU-#Ukraine summit scheduled for 19 May in Brussels have been postponed. Ukraine government needs more time for reforms