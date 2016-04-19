Верховная Рада уволила почти 200 крымских судей-предателей

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отметил, что речь идет об увольнении крымских судей, которые "предали украинское государство, которые изменили своей присяге, предали украинский народ".

"У нас будет 197 голосований по каждому судье отдельно", - сказал спикер парламента перед голосованием.

В соответствующих постановлениях речь шла, частности, о судьях Апелляционного суда Автономной Республики Крым, Хозяйственного суда АР Крым, Окружного административного суда города Севастополя, Апелляционного суда Севастополя, Окружного админсуда АР Крым, ряда районных судов Севастополя и Симферополя, Ялтинского, Керченского, Алуштинского, Судакского и Феодосийского городских судов, Черноморского райсуда Крыма.

Всего на увольнение всех судей ушло около полутора часов.

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Как сообщал УНИАН, по данным Верховного суда Украины, по состоянию на март 2014 года в Крыму работали 492 украинских судей. После так называемого "присоединения" Крыма к РФ 46 судей изъявили желание перевестись на континент, 68 судей изъявили желание уволиться (кто в отставку, а кто по собственному желанию), а 276 остались в Крыму.

В марте 2016 года Верховный суд Украины разрешил Генеральной прокуратуре без обращения в Верховную Раду арестовать 276 судей, которые служат оккупационным властям в Крыму после захвата Российской Федерацией полуострова.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.