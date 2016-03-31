Экс-главе МВД Захарченко не понравилось, что избитых на Майдане студентов называли детьми: увидел в этом "технологию"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Захарченко сказал в Москве в ходе презентации своей книги «Кровавый Майдан – преступление века».

«Если ответить на вопрос, что произошло с 29 ноября на 30 ноября, что произошло с разгоном студентов и были ли там вообще студенты…Технология «они же дети» как ни странно была подхвачена и эта фраза прозвучала из уст соратницы Януковича – Богословской, она первая крикнула – «они же дети», - сказал Захарченко.

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По его словам, этот слоган был взят за основу и все каналы начали показывать «каких-то избытых людей и никто не обращал внимания – ведь они были детьми».

Он назвал это «технологией, которая начала распространяться по всему миру», хотя это толкнуло людей на массовые акции протеста.

Захарченко также назвал причиной Майдана «твитерные технологии», которые связывали друг друга молодежные группы, которые настроены были антиправительственно.

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Справка УНИАН. В конце ноября 2013 года отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства протестов. В частности, Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

После избиения бойцами «Беркута» в ночь на 30 ноября 2013 года десятков студентов на Майдане Незалежности в Киеве на улицы украинских городов вышли сотни тысяч человек.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября 2013-го до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже - Революция Достоинства.

В феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, сотни были ранены, крупнейшее из которых - 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек.