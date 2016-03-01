Адвокат Януковича заявляет, что ГПУ не заинтересована в показаниях беглого экс-президента

Об этом заявил адвокат беглого экс-президента Виталий Сердюк, передает "Главком".

"Мешает расследованию на сегодняшний день несколько факторов. Первый и основной – это нежелание ГПУ устанавливать истину и искать фактических виновников трагедии, отрабатывать все версии случившегося… Мы делаем вывод о том, что представителям ГПУ не интересны показания Виктора Януковича. Мы постоянно слышим, что Янукович в бегах и препятствует следствию. Но он сам во время первой пресс-конференции заявил, что он в Ростове-на-Дону", – заявил Сердюк.

По словам адвоката, на сегодняшний день предъявлено подозрение Виктору Януковичу по «законам 16 января». В этом пакете законов одним из пунктов было внесение изменений в УПК касательно заочного осуждения.

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"Несколько месяцев назад. Я ожидал, что наша следующая встреча будет вместе со следователем, однако она по тем или иным надуманным причинам, не произошла. Мы делаем вывод о том, что представителям ГПУ не интересны показания Виктора Януковича. Им не интересно установить полноту фактов в этом деле. Они не хотят докапываться до правды", - заявил адвокат.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Генеральной прокуратуре Украины заявили, что против высокопоставленных чиновников времен президента Виктора Януковича не начата процедура заочного осуждения за силовой разгон Майдана, потому что Интерпол не объявил их в международный розыск.