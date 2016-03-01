Европарламент и ВР одобрили рекомендации Кокса по совершенствованию работы украинского парламента

Европейский парламент и Верховная Рада Украины одобрили рекомендации, содержащиеся в плане экс-президента ЕП Пэта Кокса, направленные на модернизацию украинского законодательного органа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в совместном заявлении президента Европарламента Мартина Шульца и председателя ВР Владимира Гройсмана, распространенном сегодня в Брюсселе в рамках "Украинской недели" в ЕП.

Читайте такжеШульц опроверг утверждения, что в ЕС "устали от Украины"

"В ходе сегодняшней беспрецедентной совместной встречи лидеров политических групп двух парламентов мы одобрили рекомендации, содержащиеся в докладе миссии по оценке потребностей, возглавляемой экс-президентом Европарламента Пэтом Коксом, которые обеспечат амбициозную дорожную карту реформ и преобразование украинского парламента", - отмечается в заявлении.

Руководители двух парламентов отметили, что этот доклад содержит конкретные предложения по улучшению качества законодательного процесса, его эффективности и прозрачности.

"Мы также выразили общую решимость для осуществления системных реформ в Украине, подчеркнули непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета и важность национального единства и политического консенсуса всех политических сил в Украине в этот сложный политический период", - заявили Шульц и Гройсман.

Они выразили надежду, что процесс реформирования Верховной Рады "объединит большинство и оппозицию для общей цели - повышения авторитета парламента в глазах общества и превращения его в настоящий костяк украинской демократии".

Читайте такжеГройсман выступает за полное выполнение рекомендаций Кокса по модернизации Рады

В заявлении также указано, что Европейский парламент приветствует в Брюсселе делегацию руководства Верховной Рады Украины. «"Украинская неделя", которая проходит в эти дни в Европарламенте, свидетельствует о дальнейшей решительной солидарности между нашими соответствующими палатами, следуя исторической синхронной ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС 16 сентября 2014 года и совместного Меморандума о взаимопонимании, подписанного нами в Киеве 3 июля 2015 года", - отметили политические лидеры.

Как сообщал УНИАН, Кокс, который возглавляет миссию Европарламента по реформированию ВС, 29 февраля в Брюсселе представил отчет с рядом рекомендаций, которые позволят улучшить работу парламента. В целом рекомендации призваны, в частности, оптимизировать процесс принятия законов, улучшить коммуникацию между Кабмином и парламентом, сократить количество комитетов ВР.