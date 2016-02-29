Европарламент дал рекомендации по совершенствованию работы Рады: парламенту и Кабмину следует много работать вместе

Об этом заявил бывший президент Европейского парламента Пэт Кокс во время представления в Брюсселе доклада с анализом потребностей Верховной Рады и рядом рекомендаций, которые позволят улучшить работу законодательного органа, передает собственный корреспондент УНИАН.

«Мы верим в то, что ваш парламент, ваше правительство должны работать вместе, от начала до конца законодательного процесса», - отметил он.

Соответствующая презентация состоялась в понедельник перед официальным открытием «Украинской недели» в Европейском парламенте, который проходит с 29 февраля по 2 марта.

Кокс напомнил, что после подписания между парламентом Украины и Европарламентом меморандума о взаимопонимании была начата работа Миссии по оценке потребностей ВР, во время которой «мы пересмотрели моменты, где надо усилить работу ВР».

«Для меня было честью подписать этот меморандум и то, что я стал главой этой миссии», - подчеркнул европейский политик.

В этой связи он сообщил, что за время работы миссии в Киеве состоялось более ста заседаний, многочисленные встречи с разными представителями общества.

Кокс заявил, что в докладе есть «семь основных сфер, которые являются рычагами трансформации».

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«И мы начали работать над этими темами», - сказал он.

Представитель Европарламента подчеркнул, что философия работы миссии заключалась в «вере в то, что будущее Украины критически зависит от развития своих учреждений».

По мнению Кокса, проблема в Украине заключается в «сочетании сильных личностей со слабыми институтами».

«Нам надо построить институты сильными и современными, что позволит превратить Верховную Раду, чтобы она могла решить многие проблемы», - подчеркнул он.

По словам политика, в докладе есть «семь заголовков и 57 рекомендаций».

Первой из них Кокс назвал законодательную способность Верховной Рады.

В этой связи Кокс рекомендует начать работать вместе над полным законодательным процессом. Из-за огромного количества законодательных актов в украинском парламенте он назвал это «законодательным спамом» и «законодательным цунами».

«Надо, чтобы они (законопроекты) прошли контроль качества, соответствия Конституции. Для этого нужно применять определенные правила», - подчеркнул он.

Еще одним важным вопросом представитель Европарламента назвал планирование работы Верховной Рады в сессионном режиме и режиме комитетов. Он обратил внимание, что когда заседания комитетов проводятся на той же неделе, что и пленарное, на комитеты приходит значительное количество депутатов. В случае же, когда на неделе проводятся только заседания комитетов, явка очень низкая, иногда нет кворума.

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«Я бы предлагал, что, когда в Киеве есть пленарные и комитетские заседания, вы должны спланировать так, чтобы предоставить себе больше времени и сделать такую организационную структуру, которая вам подходит», - отметил политик.

Относительно работы согласительного совета о формировании повестки дня и присутствия на них телевизионных камер, Кокс сказал: «Я знаю, что некоторые вопросы в политике надо сначала переговорить за закрытыми дверями, а потом уже публично предоставлять информацию. Но там присутствуют камеры. И что происходит? Происходят Голливуд - каждый хочет быть лучше».

Политик также высказался за внесение технической поправки в Конституцию с целью изменения необходимого количества кворума во время голосования.

«Система голосования - очень деликатный вопрос. Нас удивил ваш кворум в 226 голосов. Это пианино у вас такое - голосование по клавишам? Не так эти дела делаются», - подчеркнул экс-президент Европарламента.

Кокс также назвал важными вопросы подотчетности правительства парламенту, уменьшение количества комитетов для следующей каденции парламента, инвестирование в «хороших ассистентов», уважение оппозиции, введение санкций за драки, создание отдельного подразделения для межпартийного диалога, создание Кодекса поведения.

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«Мы бы рекомендовали разработать среднесрочную стратегию. Надо сделать много работы. Вам же надо решить, хотите вы это делать или нет», - подчеркнул Кокс.

По словам политика, «опираясь на рекомендации, в среду мы подпишем соглашение об административном сотрудничестве между ЕП и секретариатом ВР».