Ярош презентовал свое новое движение

Об этом он сегодня сказал на пресс-конференции во Львове, передает ZIK.

По его словам, "ДІЯ" планирует провести объединительный съезд в мае, а также рассчитывает на участие в выборах всех уровней.

Ярош говорит, что это движение должно сочетать различные партийные и общественные среды и будет «отдаленно напоминать Народный рух Украины перед обретением независимости».

«Внешняя агрессия Российской Федерации не дает возможности в полной мере развернуть общественные инициативы, но без наведения порядка в тылу мы не решим военные вопросы и вопросы освобождения оккупированных территорий», – заявил глава новой организации.

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Также Ярош сообщил, что хотя сейчас движение на стадии формирования, но предварительно обсуждается вопрос о том, чтобы участвовать в выборах на всех уровнях.

«Какая будет методология и партийные конструкции – это так же сейчас на стадии обсуждения. Но мы будем разными способами направлять людей в структуры власти», – заявил он.

Одновременно Ярош заверил, что создается не партия, а именно движение.

«Мы рассматриваем разные варианты – или это будет объединение многих партий в одну, или это будет работа по нескольким направлениям – это будет видно, ибо сами понимаете – с партиями трудно, у каждого свой интерес. Мы найдем оптимальную форму. Но сейчас речь идет о движении, мы не создаем еще одной партии, которая бы конкурировала. Движение может делегировать своих людей в различные партийные среды. И может создать какую-то партию, но это должен принять съезд, если будет такая необходимость. Я не являюсь большим сторонником партий, поэтому мне это не так близко», – заявил он.

Как сообщает УНИАН, 11 ноября Ярош объявил о выходе из "Правого сектора". Депутат подчеркнул, что он категорически отрицает "псевдореволюционную деятельность, которая угрожает существованию государства Украина и пятнает репутацию патриотов". Вместе с Ярошем из "Правого сектора" вышли 5-й и 8-й батальоны, а также 15-й запасной батальон ДУКа (Харьковская область) и медицинский батальон "Госпитальеры".