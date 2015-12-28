Ярош объявил о создании нового общественно-политического движения

Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте "Правого сектора".

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"Сейчас настало время сосредоточиться на государственно важных вещах. Наше движение выросло, окрепло и переходит на новый этап своего развития. Теперь мы хотим предстать не как узкофункциональное, а как общенациональное патриотическое движение, с целью объединить всех патриотов Украины. Без радикализма на границе с маргинесом, но и без либеральной демагогии. Нашей целью по-прежнему остается построение Украинского самостоятельного соборного государства. Наша задача - двуединая: сохранить существующее государство как плацдарм для получения национальной государственности, и провести в ней революционные изменения, которые обеспечат украинскому народу свободу, справедливость и благосостояние", - подчеркивается в его заявлении.

При этом Ярош отметил, что «мы, как и раньше, не отказываемся от революционного пути, но категорически отрицаем псевдореволюционную деятельность, которая угрожает существованию государства Украина и пятнает репутацию патриотов».

«Мы оппозиционны к действующей власти, но не считаем целесообразными кровавые (и обреченные на поражение) бунты против нее. Из вышеуказанных причин я вместе с моей командой ухожу из национально-освободительного движения "Правый сектор". Мы инициируем создание нового общественно-политического движения, учредительный съезд которого планируется на февраль. Работаем сейчас над его развитием, концепцией деятельности, программными принципами", - говорится в заявлении Яроша.

Что касается Добровольческого украинском корпуса (ДУК), который защищал Пески, Донецкий аэропорт, Широкино, Саур-Могилу, создал медицинский батальон «Госпитальеры», бойцы которого спасли тысячи жизней, то, по словам Яроша, "он должен расти и развиваться дальше, перейти на качественно новый уровень".

"Поэтому 5-й и 8-й батальоны ДУК и медицинский батальон "Госпитальеры" реорганизовываются в Добровольческую украинскую армию. Она будет одной из структур создаваемого нами нового движения. Мы продолжаем воевать на фронте против внешнего агрессора и работать на развитие нашего государства в тылу", - подчеркнул он.