Партия "Видродження" внесла пакет законопроектов, возвращающий финансирование ПТУ из госбюджета

Для этого народные депутаты группы «Партия «Видродження» внесли пакет законопроектов, который включает в себя изменения в Государственный Бюджет на 2016 год №3830-2, изменения в Бюджетный кодекс № 3831-1, а также в Закон Украины «О местном самоуправлении».

Авторами пакета законопроектов выступили народные депутаты Виктор Бондарь, Евгений Геллер, Виталий Хомутынник, Артем Ильюк, Василий Гуляев, Дмитрий Святаш, Олег Кулинич, Александр Биловол.

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«С 1 января 2016 года расходы на профессионально-техническое образование осуществляются из бюджетов городов областного значения. Ориентировочная потребность в расходах для финансирования ПТУ в 2016 году может составить около 6 млрд грн. Далеко на все города Украины способны взять на себя соответствующие дополнительные расходы. Так, примером, на сегодняшний день в Харькове функционирует 25 учреждений профессионально-технического образования, расходы на содержание которых в 2016 году, по предварительным расчетам, могут составить 178 млн. гривен. Для Ужгорода такие дополнительные расходы составят около 26 миллионов гривен в год», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как пояснил народный депутат Василий Гуляев, в течение недели в адрес народных депутатов группы «Партия «Видродження» поступили десятки обращений коллективов профессионально-технических заведений из разных регионов Украины.

«Несмотря на разговоры о децентрализации власти, увеличение доходной базы местных бюджетов происходит медленнее, чем перекладывание на местные власти дополнительных расходов. Проблема везде одинакова: средств на финансирование ПТУ в местных бюджетах нет. Города для сокращения расходов на содержание ПТУ могут в любой момент принять решение, что дети из малообеспеченных семей из ближних населенных пунктов просто не смогут учиться в этом заведении. Потому что их обучение должен оплачивать бюджет другого города”, – подчеркнул Василий Гуляев.

«Наш пакет законопроектов поможет решить проблему финансирования ПТУ комплексно, снять это бремя с местных бюджетов. Государству нужны не только юристы и экономисты, нам действительно нужны специалисты рабочих профессий. Если эту ситуацию не исправить, мы просто придем к постепенному уничтожения системы профессионально-технического образования в Украине», - заявил народный депутат.